حبيب الفنانة اللبنانية فاليري أبو شقرا يطلب يدها في أجواء رومانسية مبهرة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تقدّم رجل الأعمال اللبناني زياد عمّار لطلب يد حبيبته، الفنانة وملكة جمال لبنان لعام 2015، للزواج، حيث عرض عليها الارتباط رسمياً في أجواء رومانسية مبهرة.

وفي صور من كواليس عرض الزواج، ظهر عماد راكعاً على ركبتيه أمام ملكة الجمال السابقة، وسط زينة مبهجة، وزهور، وصور للحبيبين ملأت المكان، حيث لم تستطع فاليري الصمود كثيراً أمام طلب حبيبها، ووافقت على الفور، وبالفعل ألبس زياد حبيبته خاتماً من الألماس.

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ليعلن الثنائي خطبتهما رسمياً أمام الجميع، حيث تلقى الحبيبان تهاني النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متمنيين لهما حياة سعيدة وموفقة، مليئة بالحب.

يُذكر أن فاليري أبو شقرا حلت ضمن الـ5 وصيفات الأوائل في مسابقة ملكة جمال العالم لعام 2015، وشاركت في برنامج “رقص النجوم” عام 2016، وفازت فيه بالمركز الثالث، وفي عالم التمثيل، شاركت فاليري في المسلسل اللبناني “عشرة عبيد صغار” خلال الموسم الرمضاني لعام 2014، كما شاركت في بطولة المسلسل السور اللبناني المشترك ”ما فيي” والذي عُرض لأوّل مرة عبر شاشة قناة أبوظبي عام 2019.