حكيم يحيي حفل الأكاديمية البحرية بالإسكندرية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيا الفنان المصري حكيم حفل غنائي كبير أقيم بالأكاديمية العربية للعلوم البحرية بالإسكندرية.

طلبة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري استقبلوا حكيم استقبالا حافلا، حيث ظلوا يرددون “بنحبك ياعالمي”، وهو ما أشعره بسعادة كبيرة.

الفنان المصري قدم طوال فترة الحفل ما يقرب من 15 أغنية، تنوعت بين أغانيه القديمة والحديثة، وسط تفاعل كبير من االطلاب، والذين ظلوا يرددوا معه كلمات أغانيه

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وبعد انتهاء فقرة حكيم الغناائية التف حوله الطلاب لالتقاط الصور التذكارية معه، وسط أجواء من السعادة والألفة.

وكان حكيم قد تم اختياره في استفتاء شارك فيه كل طلاب الأكاديمية كأكثر المطربين شعبية.

وكان الفنان المصري حكيم قد فجع مؤخرا بوفاة مدير أعماله مهندس الصوت علاء الغول، ونعاه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيثنشر صورة له وأرفقها بتعليق حزين، قائلا: “رحل أخي وصديقي ورفيق رحلة كفاحي الغالي علاء الغول ... أسال الله العظيم أن يسكنه فسيح جناته ويغفر له واطلب من الجميع الدعاء له”.