"رمسيس راح فين" يُتوَّج بجائزة مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية

تُوِّج الفيلم التسجيلي "رمسيس راح فين"، للمخرج عمرو بيومي، بالجائزة الكبرى ضمن مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة.

واختُتِمت الدورة الـ21 من المهرجان في مصر، مساء أمس الثلاثاء.

ويدور الفيلم حول تمثال الملك رمسيس الثاني الأثري، الذي كان يُزيّن قلب القاهرة، ورحلة نقلِه عام 2006 إلى المتحف المصري الكبير في الجيزة.



وقالت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة في حيثيات منح الجائزة: "إن الفيلم تمكّن من ربط تاريخ شخصي مركّب بتاريخ بلد بأكمله، موثّقاً حدثاً غير عادي".

ومنحت اللجنة جائزتها الخاصة لفيلم "النسمة الزرقاء"، وهو إنتاج برتغالي فنلندي فرنسي مشترك، كما نوّهت بفيلم "مايكل ودانيال" من تأليف وإخراج الأوكراني أندريه زاجدانسكي.

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وفي مسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة، فاز بالجائزة الكبرى فيلم "بعيداً"، من إخراج بيجم زولدوباي من قرغيزستان، بينما حصل العمل المصري "الجحيم الأبيض" على جائزة لجنة التحكيم.

أما عن مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، فقد حصد جائزتها الكبرى الفيلم المكسيكي "أركانجيل"، للمخرج أنجليس كروز.

وفاز بجائزة لجنة التحكيم الفيلم الهندي "مونولوج السمك" الذي أخرجته سوبورنا سينجوتي توشي.

وفي مسابقة أفلام التحريك، تُوِّج بالجائزة الكبرى الفيلم السويسري "أطفال"، للمخرج مايكل فري، بينما منحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للفيلم البولندي "تانجو الحَنين" وهو من إخراج مارتا سزيمايسكا.

واقتنص فيلم "تأتون من بعيد" للمخرجة المصرية أمل رمسيس، جائزتيْ لجنة تحكيم الفيدرالية الأفريقية للنقد السينمائي، ولجنة تحكيم الاتحاد الدولي لنقاد السينما "الفيبريسي".

والمهرجان الذي ينظّمه سنوياً المركز القومي للسينما في مصر، يعدّ الأكبر والأقدم محلياً وعربياً ضمن مجال الأفلام غير التجارية، ويعتبر نافذةً مفتوحة على الأعمال الأولى للسينمائيين الشبان.