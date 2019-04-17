شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حكاوى الجاز.. نوران أبو طالب تغنى فى جاردن سيتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة نوران أبو طالب لإحياء أحدث حفلاتها الغنائية فى القاهرة، وذلك عبر سهرة موسيقية يحتضنها أحد مسارح جاردن سيتى، فى تمام التاسعة مساء الجمعة المقبل.

وتقدم نوران خلال الحفلة توليفة غنائية من روائع الزمن الجميل، بصوتها مع لمسة موسيقية خفيفة على طريقة البيز جيتار للموسيقى سامر جورج، وتعقب هذه الإطلالة الغنائية الإكوستيك مشاركتها منذ أيام فى فعاليات مهرجان حكاوي الجاز، بحفلتين متتاليتين بين القاهرة ومكتبة الإسكندرية.

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وعُرفت نوران أبو طالب بمشروعها الموسيقى المميز "إلى فيروز"، والتى تعتمد خلاله على إعادة إحياء أشهر أغنيات جارة القمر فيروز على طريقتها الخاصة، بمزيج موسيقى يتكل بالأساس على تيمة البساطة بلمسات من الكلارينيت للعازف مصطفى سعيد، وباص جيتار سامر جورج، مع إيقاعات هانى بدير، وتحضر حاليًا لتغيير فى المحتوى الموسيقى بالتزامن مع إطلاق مشروعها الجديد.