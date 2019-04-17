بالقفطان المغربي.. دنيا بطمة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: خضعت المطربة المغربية دنيا بطمة لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت "بطمة" خلال الصور بإطلالة أنيقة ومميزة، مرتدية القفطان المغربي، والذي أبرز أناقتها ورشاقتها. يذكر أن آخر أعمال المطربة المغربية أغنيتها الجديدة "الزمن بيدور"، التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب.

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