عودة البصمة المصرية في كليب حماقي الجديد بعدسة المخرج مصطفى عامر

أعلن المخرج مصطفى عامر عن "فيديو كليب" للفنان محمد حماقي في أول كليب غنائي بعد طرح ألبومه الجديد "كل يوم من ده"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وجاء الإعلان عن "فيديو كليب" الجديد من خلال توجيه حماقي الشكر لمصطفى عامرأثناء حفل جامعة القاهرة على مجهودته الإخراجية المميزة وباقي فريق عمله وفرقته الموسيقية، وصرح وأعلن قائلاً:"ان شاء الله قريب هايكون في كليب من إخراج مصطفى"
يذكر ان عامر هو صاحب مقاطع الفيديو المختلفة لحفلات حماقي
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