عودة البصمة المصرية في كليب حماقي الجديد بعدسة المخرج مصطفى عامر

أعلن المخرج مصطفى عامر عن "فيديو كليب" للفنان محمد حماقي في أول كليب غنائي بعد طرح ألبومه الجديد "كل يوم من ده"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وجاء الإعلان عن "فيديو كليب" الجديد من خلال توجيه حماقي الشكر لمصطفى عامر

أثناء حفل جامعة القاهرة على مجهودته الإخراجية المميزة وباقي فريق عمله وفرقته الموسيقية، وصرح وأعلن قائلاً:"ان شاء الله قريب هايكون في كليب من إخراج مصطفى"

يذكر ان عامر هو صاحب مقاطع الفيديو المختلفة لحفلات حماقي

التي تحمل ملخص لما حدث في الحفل، ويتم طرحها على حساباته المختلفة على وسائل التواصل الإجتماعي بعد كل حفل يقوم به، والتي تتميز بنسبة مشاهدة كبيرة من متابعي حماقي، حيث تمنىعامر أن يجمعه عمل فنه معه، وبالفعل قد حقق أمنيته وأصبح من أهم أعضاء فريق عمله وتميز ببصماته الإخراجية التي ستظهر بكل أكبر في الفيديو الكليب الجديد.