للمرة الأولى.. حشد جماهيري غير مسبوق في حفل حماقي بجامعة القاهرة

أحيا الفنان محمد حماقي مساء اليوم حفله الغنائي للمرة الأولى في جامعة القاهرة، وسط حشد جماهيري غير مسبوق على أرض الجامعة.

صعد حماقي على المسرح في تمام الساعة السادسة والنصف على أنغام أغنيته "نفسي أبقى جنبه"، واستمرت وصلته الغنائية لمدة ساعتين، وأمتع فيها جمهوره بباقة غنائية من ألبومه الجديدة "كل يوم من ده" وهم:"واعمل ايه، م البداية، ياستّار، يزلزل"، بالإضافة إلى مجموعة غنائية من

ألبوماته السابقة ومنها"أحلى حاجة فيكي، أجمل يوم، من قلبي بغني، ناويها" وأغنيته الوطنية المييزة "أم الدنيا"، وشاركه نجم مسرح مصر محمد أسامة المعروف بـ"أوس أوس" غناء أحلى حاجة فيكي، وقام حماقي بغناء "ياستّار" 4 مرات بناء على طلب جماهيره التي تفاعل معها بقوة.

واختتم حماقي وصلته الغنائية بتوجيه الشكر للقائمين على الحفل والتنظيم

وأهمهم المنتج وليد منصور منظم الحفل، حمدي بدر مدير أعماله، وفرقته الموسيقية بالإضافة إلى المخرج مصطفى عامر صاحب مقاطع الفيديو التي يصدرها على حساباته المختلفة على وسائل التواصل الإجتماعي.

يذكر أن حماقي يستعد لحلفه الغنائي غداً في استاد مدينة الزقازيق بمحاظة الشرقية، والتي تشهد حضوره للمرة الاولى، بالإضافة إلى إحياء لحفل نائي مؤخراً في جامعة بدر والتي شهدت حضور طلابي ضخم، وتأتي الحفلات بعد فترة الراحة التي التزم بها حماقي إثر إصابته بكسر في قدمه اليسرى أثناء مباراة لكرة القدم مع أصدقاءه.

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