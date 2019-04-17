كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد أسبوع من عرضها.. "بنت أكابر" لأصالة تقترب من 6 ملايين مشاهدة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتزعت أغنية "بنت أكابر" التى طرحتها النجمة أصالة منذ نحو أسبوع أيام صدارة قائمة الأكثر رواجًا بيوتيوب.

وحققت الأغنية حتى الآن أكثر من 5,595,047 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات أبو نعمة، ألحان محمود الخيامى، وتوزيع على فتح الله، والكليب من إخراج أدهم الشريف وهى الأغنية التى تغنيها باللهجة الصعيدية للمرة الأولى.

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وتقول كلماتها: "عمال يعادى ويتكابر ويسوق ف عنده ومش صابر وأنى من عيلة وبنت أكابر وفوسط ناسى يا ناس آية، بتسوى منه على ٍجنابى يظهر ما يعرفش جنابى ولا يعرف انى بميت عيلة كل البلاد هنا داعيانى بنت الأصول عين أعيانى وده صابنى همه وأعيانى وعيلت همه انا ميت عيلة".

يذكر أن النجمة أصالة أحييت مؤخرًا حفلا غنائيًا ضخمًا فى وشاركها المطرب السعودى عبادى الجوهر، والحفل أقامته هيئة الترفيه بالسعودية على مسرح الملك فهد بن عبد العزيز.