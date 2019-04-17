شاهد.. هيفاء وهبي ترقص على انغام Baby Shark بتنورة قصيرة!

كتب امير فتحي في الأربعاء 17 أبريل 2019 03:03 صباحاً - أشعلت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو أطلت فيه وهي ترقص بخفة وأنوثة وعفوية على أنغام أغنية Baby Shark، حيث خطفت الأنظار بتنورتها القصيرة التي أثارت ردود أفعال مدوية من الجمهور.

ونسقت النجمة اللبنانية إطلالتها الشبابية من خط الأزياء الخاص بها والذي أطلقته مؤخرا ويحمل اسم Beau Voyou، حيث اختارت تنورة جلدية قصيرة متكسرة واسعة يصل طولها إلى أعلى الفخذين مع حذاء بوت برقبة عالية تغطي منتصف ساقيها، بالإضافة لجاكيت جلدي وحقيبة يد مطبوعاً عليها كلمات إنجليزية بحروف ملونة.

الصور التي نشرها بعض معجبي النجمة اللبنانية، تم التقاطها خلال تواجدها مؤخراً في العاصمة الفرنسية باريس، حيث بدا أن تلك الصور من كواليس جلسة تصوير جديدة، إذ ظهرت في إحداها أيضاً وهي تركب دراجة هوائية.