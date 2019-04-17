معتصم النهار يكشف تفاصيل دوره في «خمسة ونص»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان السوري معتصم النهار، عن تفاصيل دورها في مسلسل «خمسة ونص»، والذي يشارك به في السباق الرمضاني المقبل.

معتصم النهار، قال خلال لقائه في برنامج MBC Trending، مع الإعلامي صبحي عطري، والمذاع عبر فضائية mbc4، إنه يؤدي شخصية جاد، وهو المرافق أو الحارس الشخصي لغمار الغانم، والذي يجسد شخصيته الفنان السوري قصي خولي.

وأكد أنه خلال العمل يكون قريب جدًا من قصي في المسلسل ويضطر بسبب ظروف عمل الأخير إلى السفر لأكثر من بلده، ودائمًا هو قريب وملاصق له وتتطور الأحداث لبعض مشاهد الأكشن.

وأضاف، تتحول الصداقة إلى عداوة بين النجمين وتنشأ قصة حب بينه وبين الطبيبة بيان نجم الدين، طليقة قصي والتي تؤدي دورها الفنانة نادين نسيب نجيم.

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وتجسد نادين، دور طبيبة أورام سرطانية تدعى بيان تاج الدين، وهي من طبقة اجتماعية مرموقة، وشهرتها وحب الناس لها تصل بها إلى أن تكون نائبة بالبرلمان.

ولكنها تخوض بعد ذلك صراع اجتماعي وعاطفي كبير ضد زوجها رجل الأعمال المتسلط غمار الغانم، والذي يقوم بتجسيد شخصيته الفنان قصي خولي، وذلك بعدما تكتشف تورطه بأعمال ممنوعة في تجارته، وتنفصل عنه لكي تعيش حياة مستقرة وطبيعية.

وبعد ذلك تبدأ مرحلة جديدة في عمر نادين نسيب نجيم، بعدما تعيش قصة حب جديدة مع الفنان معتصم النهار، ولكن الماضي يطاردها وتواجه العديد من المشاكل بسببه.

مسلسل “خمسة ونص”بطولة قصي خولي، نادين نسيب نجيم، كارين سلامة، ومن تأليف إيمان سعيد، إخراج فيليب أسمر.