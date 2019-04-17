زوجة مصطفى قمر تخطف الأنظار في ظهور نادر لها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان المصري مصطفى قمر جمهوره بصورة حديثة جمعته بزوجته الثانية “غادة”، وذلك في ظهور نادر لها.

الفنان المصري تغزل في زوجته، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، بقوله: “زوجتي الغالية غادة ولحظات قبل التصوير شوية طاقة ايجابية بقي”.

يذكر أن الفنان المصري مصطفى قمر كان قد انفصل عن زوجته الأولى وأم ابنيه إياد وتيام منذ أكثر من ثلاث سنوات، بعد نشوب خلافات بينهما لم يتمكنا من حلها، إلا أنهما اتفقا على علاقة المودة والاحترام بينهما من أجل نجليهما.

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ثم تزوج الفنان المصري من زوجته الحالية السيدة غادة رزق، وحضر قمر مؤخرا مع زوجته الثانية العرض الخاص لفيلم “يوم العرض”، وذلك في أول ظهور لها.

وكان مصطفى قمر قد احتفل مؤخرا بعيد ميلاد والده المهندس أحمد قمر، ونشر صورة له وهو يطبع قبلة على خد والده، وأرفقها بتعليق قال فيه: “كل سنة وانت طيب يا بابا ربنا ما يحرمنا منك ابدا”.

مصطفى مازح والده مؤكدا أنه لن يقدم هدية له هذا العام، وذلك لأن عيد ميلاده يوم 29 فبراير الذي لم يأتي هذا العام، حيث قال: “علي فكرة يا بابا انا مش حاجيب هدية السنة دي طبعا انت عارف ليه علشان عيد ميلادك ٢٩ فبراير والسنة دي ماجاش”.