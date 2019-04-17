نوال الكويتية تكشف تطورات حالتها الصحية بعد الأزمة الأخيرة.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
اعتذرت الفنانة نوال الكويتية مؤخرا عن المشاركة فى حفل مهرجان “موسم الشرقية”، والذي كان من المقرر أن يقام في 29 مارس الماضي، وذلك بسبب تعرضها إلى أزمة صحية.
نوال طمأنت جمهورها على حالتها الصحية، حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع “تويتر”: “مساكم خير دايم إن شالله، الجمهور العزيز حبيت اطمنكم أنا بخير، الحمد لله وكل الشكر والحب لسؤالكم واهتمامكم وكل الشكر لزملائي الفنانين الله يسعدكم ولا يحرمني من حبكم.. احبكم”.
وكانت الفنانة الكويتية قد قالت في اعتذارها عن حفلها: “جمهورى الحبيب يسعد مساكم، كنت متشوقة للقائكم ولكن ظروفى الصحية منعتنى فاعذروني، على أن ألتقيكم فى مناسبات جاية وأعوضها لكم بإذن الرحمٰن”، دون أن تكشف اي تفاصيل عن مرضها.
يذكر أن نوال الكويتية كانت تستعد إلى تقديم الحفل الذى يشاركها فيه المطرب رابح صقر، والذى يقام تحت رعاية هيئة الترفيه وشركة روتانا وذلك تحت عنوان حفلات موسم الشرقية.
والجدير بالذكر أن نوال الكويتية قد أحيت منذ فترة، حفل ختام فعاليات مهرجان “فبراير الكويت” بمشاركة الفنان السعودي عبادي الجوهر.
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