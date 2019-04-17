ريم البارودي لمي عز الدين: طول عمرك بتدوري على الصعب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت الفنانة المصرية ريم البارودي، رسالة خاصة لصديقتها الفنانة مي عز الدين، عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام».

ريم، هنأت مي، على مسلسلها الجديد «البرنسيسة بيسة»، والذي تشارك به في السباق الرمضاني المقبل، ونشرت صورة لمي عز الدين، في شخصية الحاجة سكسكة، وعلقت عليها قائلة: «مش غريبة ولا جديد على النجمة مي عزالدين التغير والتنوع .. لأن على مدار مشوارها الفني سواء في السينما أو الدراما لازم هتلاقيها تدور علي الأصعب وده بيرجع لإحترامها لفنها ولجمهورها الكبير».

وأضافت: «أول ما شفت صورة الحاجة سكسكة بقى عندي فضول كبير أشوف حلقات المسلسل اللي متأكدة إن هيبقى في أكتر من شكل وأكتر من شخصية وهو ده العادي والطبيعي من البرنسيسة».

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وتابعت: «البرنسيسة بيسة هتابعه فى رمضان وانتم كمان لازم تشوفوه بالتوفيق ليكى يا ميكا.. إنتى وكل الأبطال أمام وخلف الكاميرا، ألف مليون مبروك حبيبتي».

ويشارك في بطولة مسلسل “البرنسيسة بيسة” كل من الفنانة مي عز الدين، وبوسي، ونجم مسرح مصر محمد أنور، وسامي مغاوري، وأمير المصري، حجاج عبدالعظيم، وأخرين، من إخراج أكرم فريد، ويعد هذا التعاون الأول لـ”مي” مع المخرج في الدراما التليفزيونية، وسبق وأن تعاونا معا فى 3 أفلام دفعة واحدة، هى “فرح”، “أيظن”، والجزء الأول من “عمر وسلمى”.