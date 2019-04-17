رامز جلال يواجه أزمة جديدة بسبب برنامجه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يواجه الفنان المصري رامز جلال، أزمة كبيرة بسبب برنامجه الجديد والذي ينتمي إلى نوعية برامج المقالب، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.

الأزمة بسبب عدم حصوله رامز جلال على تصريح بالعرض حتى الآن، وذلك وفقًا لما أكدته سهام صالح وكيل أول نقابة الإعلاميين.

وأكدت في تصريحات صحفية، أنه لا يوجد أي برنامج تقدم بتصريح للعرض خلال شهر رمضان المقبل، وبالتالي يواجه برنامج رامز أزمة تهدد عرضه رغم الملايين التي أنفقت عليه هذا العام.

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ويفرض رامز جلال والعاملين في البرنامج سية تامة على تفاصيل المقلب وأيضًا الضيوف الذين سيظهرون بحلقاته، لكن المعلومة الوحيدة التي تم تسريبها بأن البرنامج تم تصويره في إندونيسا.

واستطاع رامز جلال، الإيقاع بنجوم كبار للمرة الأولى في برنامجه لهذا العام، والذي يتعمد فيه على عدد من الخدع للإيقاع بضيوفه، ويستعين رامز بالإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز، من أجل استقطاب نجوم البرنامج.

أما عن أبرز الضيوف، فتم التصوير مع كل من الفنانة شهيرة، ورانيا يوسف، وتامر حسني، وإليسا، ومصطفى خاطر، وعلي ربيع، ومطرب أغنية «ديسباسيتو» لويس فونسي ولاعب كرة القدم المعتزل عماد متعب، ومدحت شلبي، وأحمد شوبير.