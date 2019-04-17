حلا شيحة تنشر رسالة نادرة بخط يد عبدالحليم حافظ أرسلها إلى والدها.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية حلا شيحة، متابعيها عبر خاصية الأستوري بموقع “إنستجرام”، بصورة خطاب قديم لوالدها كتب بخط اليد.

وكشفت حلا، في تعليقها على الصورة أن الخطاب كتبه الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، وجاء فيه: “أخي الفنان أحمد... كان غناؤك بالألوان أروع كثيرًا من غنائي لقصيدة رسالة من تحت الماء.. وكان مزيج الألوان الزرقاء والرمادى.. والأحمر هي أنغام ولحن يجري على الورق”.

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وأضاف: “لقد سبقتنا جميعاً.. نزار والموجي وأنا.. أحييك أيها الفنان الرائع”، وقام العندليب في النهاية بالتوقيع باسمه، ويعود تاريخ الرسالة إلى 21 سبتمبر 1973.

يذكر أن الفنان التشكيلي أحمد شيحة، قدم العديد من المعارض المحلية والخارجية، كما قام بتصميم وتنفيذ صحن القبة الداخلي لمسجد فاطمة بالكويت، ورسم سقف قصر سلوم بالإسكندرية، كما ساهم في العديد من مؤتمرات اتحاد الفنانين العرب، وحصل على العديد من الجوائز الدولية منها منح العضوية الشرفية من مجلس السيناتوريال الأعلى للحزب الجمهورى 1990.

وكان أخر معرض تشكيلي له قبل أيام بحضو بناته الفنانة حلا ومايا وهنا شيحة، والذين يحرصون دائمًا على مساندته في معارضه الفنية.