أحمد السعدني يدخل في مشادة مع معجبة على «تويتر»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثار الفنان المصري أحمد السعدني، حالة جدل واسعة عبر صفحته الشخصية بموقع «تويتر»، وذلك بعدما هاجم منتقدي الفنان سيد رجب بعد احتضانه للعروس اليتيمة التي حضر حفل زفافها.

أحمد السعدني، قال في تغريدته: «تعليقات البعض، إن حضن سيد رجب الأبوي للبنت اليتيمة حرام، يؤكد أننا في الدرك الأسفل من الحضيض»، ليفاجئ بفتاة ترد عليه قائلة، إن مهنة الفن حرام.

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ولم يتجاهل أحمد السعدني، ردها فرد عليها قائلًا: «و أنتي عامله فولو للعالم الكفرة اللي زينا ليه».

الفتاة والتي تدعى إسراء ردت على كلامه قائلة: «على فكرة ده مش أسلوب تتكلم بيه مع المتابعين بتوعك، وخصوصًا إنك إنت اللي فتحت مجال للكلام في الموضوع وتخلي ناس ملهاش لازمة تتكلم عليّا كدة عشان بقول وجهة نظري الصح وأنا كنت بحبك جدًا بس أسلوبك غريب وبقيت تتكلم وحش مع الناس وتقولهم الكلام اللي انت بتقوله شكرا على ذوقك يا محترم».

في الوقت نفسه رد عليها الفنان المصري بقوله: «أنا آسف لو حد قالك كلمة وحشة أنا مش مسئول عنها .. بس إزاي بتحبيني وشايفه شغلي حرام أصلا.. هي حاجة غريبة بصراحة».