المحكمة تؤيد حبس حمو بيكا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قضت محكمة جنح مستأنف الدخيلة بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بتأيد حبس المطرب الشعبى “حمو بيكا” لمدة شهرين مع الشغل والنفاذ، لاتهامه بإقامة حفل غنائي بمنطقة العجمى دون ترخيص من الجهات المختصة

وصدر الحكم برئاسة القاضي مصطفى مرسي، وعضوية كل من المستشارين أحمد أبو زهرة وعبدالمنعم حسين.

وتعود بداية الواقعة، عندما رصدت قوة أمنية من قسم شرطة الدخيلة وجود مظاهر احتفالية بشاطئ البيطاش الخاص وتوافد جماهير تمهيداً لإقامة حفل غنائي للمطرب “م.ح.أ” وشهرته “حمو بيكا”، دون تصريح.

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جرى إلغاء الحفل، وحرر “هـ.م.ع” محامي نقابة الموسيقيين بالإسكندرية، بلاغ بتضرره من المطرب المذكور لقيامه بتنظيم حفل غنائي دون الحصول على تصريح من النقابة.

وبإحالة البلاغ الذي حمل رقم 13812 لسنة 2018 إداري الدخيلة، إلى محكمة جنح الدخيلة أصدرت قراراها بحبس المطرب “حمو بيكا” شهرين ، على خلفية مزوالة مهنة الغناء، وإذاعة حفل سمعي وبصري، دون الحصول على ترخيص من وزارة الثقافة.

واستأنف محامي المطرب “حمو بيكا” على حكم أول درجة، وحددت المحكمة جلسة غد لنظر الاستئناف، إلا أن المطرب حضر، اليوم، رفقة محاميه وعدد من جمهوره، وقدم طلب لرئيس المحكمة لتقصير مدة الجلسة مبديا استعداده للمثول أمام المحكمة اليوم وتم انعقادها قبل موعدها المحدد، والتي قضت بحبسه.