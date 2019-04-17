محمد حماقي يتألق في حفل إطلاق هاتف جديد لإحدى الشركات العالمية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيا الفنان المصري محمد حماقي حفلا غنائيا كبيرا لصالح إحدى الشركات العالمية بمناسبة إطلاق هاتفها الجديد بالقاهرة.

حضر الحفل عدد كبير من الضيوف الأجانب من مختلف الجنسيات بالإضافة إلى موظفي الشركة بمصر وشمال أفريقيا، وغيرهم ممن شاركوا حماقي وصلات الغناء والرقص طوال فقرته التي امتدت لأكثر من ساعة ونصف الساعة.

Advertisements

حضر حماقي الحفل بصحبة مدير أعماله حمدي بدر وقدم عدد كبير من أغانيه التي حصدت هتافات الإعجاب والتصفيق الحار بداية من “نفسي ابقي جنبو” ومرورا ب “كل يوم من ده” ،” يزلزل “، “صور” ، “ليلي “،”من البداية” ،”راضيني” و”يا ستار” والعمل ايه”.. بالإضافة إلي “ما بلاش ” و” قالوا عنك”، وغيرها ممن تخللها العديد من الصور التذكارية بطريقة ال selfie.

وعلي جانب آخر يستعد حماقي مساء الثلاثاء 16 إبريل، لإحياء حفلا غنائيا يعد الأضخم في تاريخ جامعة القاهرة من حيث الحضور التجهيزات وذلك بساحه القبة وفي اليوم التالي يحي حفله الأول بمدينة الزقازيق داخل الإستاد بحضور جماهيري من أبناء المحافظات المجاورة.