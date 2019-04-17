بين الزواج العرفي والرسمي.. تعرف على أشهر علاقات أثارت جدلا بالوسط الفني.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سناء الطويلة

أثارت الفنانة المصرية سميحة أيوب، حالة جدل واسعة خلال الأيام الماضية حالة جدل واسعة خاصة بعد الكشف عن زواجها السري من المخرج أحمد النحاس، والذي استمر لمدة 18 عامًا.

خلال الأشهر القليلة الماضية لم تكن سميحة أيوب، صاحبة أول حالة زواج سري في الوسط الفني ولكن شهد بداية العام الكشف عن العديد من حالات الزواج السري بين النجوم، وكذلك الأعوام الماضية.

خالد يوسف وياسمين الخطيب

كشفت الإعلامية ياسمين الخطيب، عن زواجها من المخرج خالد يوسف، بعد انفصالها عنه، وتسريب صور خاصة لهما الأمر الذي دعاها لإعادة نشر الصور مرة أخرى والكشف عن زواجها منه لفترة ولكن هذا الزواج انتهى بالإنفصال.

خالد يوسف ومنى فاروق وشيما الحاج

كشفت التسريبات التي نشرت مؤخرًا للمخرج خالد يوسف، عن زواجه عرفيًا من الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، وتم الكشف عن هذا الزواج بعد القبض عليهما بتهمة الفعل الفاضح، ونشرت الفنانتين وثيقة الزواج العرفي.

ريهام حجاج وأبو حلاوة

تم تسريب خبر زواج الفنانة ريهام حجاج، من رجل الأعمال محمد حلاوة، طليق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وهو الأمر الذي اضطرها لنشر صور تجمعها بزوجها عبر صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، والتأكيد على زواجهما.

أنغام وأحمد إبراهيم

فاجأت الفنانة أنغام، جمهورها ومحبيها بزواجها سرًا من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، ولم يكشف عن زواجهما ولكن تم تسريب خبر زفافهما وهو الأمر الذي اضطر الزوجان للتأكيد على خبر زواجهما بعده بأسابيع.

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أحمد سعد وريم البارودي

فاجأت الفنانة ريم البارودي، جمهورها بالكشف للمرة الأولى عن زواجها من الفنان أحمد سعد، وذلك خلال استضافتها في برنامج “شيخ الحارة”، مع الإعلامية بسمة وهبة، والمذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”، مؤكدة أنه تزوجته لفترة وكان ذلك بعلم عائلتها ولكنها انفصلت عنه بسبب تعرضها للضرب منه.

زينة وأحمد عز

ارتبطت الفنانة زينة، بالفنان أحمد عز، سرًا وكان زواجًا عرفيًا ولم يكشف عنه رغم سفر الزوجان لقضاء شهر العسل في الخارج، وحملت زينة ولم يكشف عن حملها وكان أول إعلان عن إنجابها من أحمد عز أثناء عودتها لمطار القاهرة من الخارج برفقة توأمها عز الدين وزين الدين، وهما الطفلان اللذان أنكرهما أحمد عز، رغم إثبات المحكمة لأبويته للتوأم وإلزامه بالنفقة عليهما.

أحمد عز وأنغام

كشف زواج زينة وأحمد عز السري، زواج الفنانة أنغام، وأحمد عز سريًا، لمدة عام، وردت أنغام على هذه الأخبار بنشر وثيقة زواجها من أحمد عز، وأكدت في لقاء تلفزيوني لها في برنامج “تخاريف”، مع الإعلامية وفاء الكيلاني والمذاع عبر فضائية mbc مصر، أن زواجها كان بعلم عائلتها وأصدقائها وجيرانها المحيطين بها.

مدحت صالح وسمية الخشاب

الفنانة سمية الخشاب، من اكثر النجمات التي تحرص على إخفاء خبر زفافها عن الجميع، وذلك رغم ارتباطها لأكثر من مرة وكان الزواج الوحيد المعلن لها هو زواجها من الفنان أحمد سعد.

الفنان مدحت صالح، فجر مفاجأة عن زواجه من سمية الخشاب، عرفيًا لمدة عامين وكان ذلك خلال لقائه في إحدى البرامج التلفزيونية.