رامي صبري يتألق بحفل جماهيري في الأكاديمية البحريه بالإسكندرية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيا الفنان المصري رامي صبري حفلا غنائيا ضخما داخل الأكاديمية البحريه بالإسكندرية، وذلك بحضور الألاف من الطلاب من مختلف المراحل والكليات.

الفنان رامي صبري حضر الحفل بصحبة مديرة أعماله ميرا أمير، وافتتح فقرته الغنائية بأغنية “أجمل ليالي عمري”، وذلك وسط هتافات و صيحات الإعجاب من الجمهور، ثم انطلق ليقدم عدد كبير من أغانيه المميزة، منها أغنية “كلمه”، وأغنية “الراجل” وأغنية “اهد الدنيا” وأغنية “غالي” وأغنية “عجبتني” وأغنية “حبيبي الأولاني”، وغيرهم العديد من الأغاني، وسط أجواء من الرقص وتفاعل الحضور .

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وقام بتنظيم الحفل ياسر الحريري أمازون، وتميز الحفل بأجواء الإبهار من حيث التجهيزات والإضاءة وليد الحريري، وتخلل فقرة الفنان المصري التقاط صورة سيلفي مع الجمهور بناءا على رغبتهم، ولَم يكتفي رامي بذلك بل قام بالنزول إلى الجمهور ليتبادل معهم الغناء.

وتخلل فقرة الفنان المصري صعود رئيس الأكاديمية البحرية علي خشبة المسرح لتكريمه و إهدائه درع الأكاديمية لحضوره الحفل، ووجه لرامي كلمة شكر، وأشاد بشعبيته الكبيرة بين طلاب الأكاديمية، وهو ما دفعهم لاختياره لإحياء الحفل.