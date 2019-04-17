كاتدرائية نوتردام.. 9 مشاهد في السينما العالمية تجسد قيمتها التاريخية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - العديد من أفلام أجنبية تم تصويرها في كاتدرائية نوتردام

أهمية كاتدرائية نوتردام لا تتوقف عند عراقتها وقيمتها التاريخية لفرنسا والعالم بأكمله، إذ تحمل قيمة فنية كبيرة يدركها كل محب للسينما، فعلى مدار أعوام طويلة تم تصوير كثير من الأفلام الكلاسيكية على أرضها.



كاتدرائية نوتردام التي يبلغ عمرها 850 عامًا، كانت واحدة من أماكن التصوير المفضلة لمخرجي هوليوود بسبب معمارها الفني العبقري، إلا أن اندلاع الحريق الأخير الذي دمر أجزاء كبيرة منها، قد يهدد تصوير أفلام جديدة فيها.

ودفع تأثر العالم بحريق كاتدرائية نوتردام، موقع "ذا راب" إلى استعراض مجموعة من أهم الأفلام الأجنبية التي دارت أحداثها داخل الكاتدرائية، نرصدها في التقرير التالي:

1- The Hunchback of Notre Dame "أحدب نوتردام"





صدرت أكثر من نسخة لفيلم "أحدب نوتردام"، المأخوذ عن رواية فيكتور هوجو التي نُشًرت في القرن الـ19، إلا أن النسخة التي صدرت عام 1939 تظل أكثرهم خلودًا.

يتناول الفيلم قصة "كوازيمودو" شاب مشوه نشأ منعزلًا في برج كاتدرائية نوتردام، تحت رعاية كنف القاضي "كلود فرولو"، إلى أن قرر الهروب من محبسه وخوض غمار الحياة، حينها وقع في غرام "أزميرالدا" فتاة جميلة كانت تعامله بمنتهى الرقة.

يذكر أن الممثلة المكسيكية الأمريكية، سلمى حايك، شاركت في بطولة إحدى النسخ التي قدمت عن شخصية "أحدب نوتردام" عام 1997، وعنها استغلت الحادثة لتقديم تعازيها للشعب الفرنسي عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، في حين أعلن زوجها بيرنارد أرنو عن تبرعه بـ100 مليون يورو لإعادة تعمير الكاتدرائية.

2- An American in Paris "أمريكي في باريس"





يتناول الفيلم الذي صدر عام 1951، قصة 3 شباب يبحثون عن عمل في فرنسا دون جدوى، وما يزيد الطين بلّة، أن اثنين منهما يقعان في غرام الفتاة الثالثة مما يزيد الأمور تعقيدا.

واحد من أهم مشاهد الفيلم الموسيقي، هو رقصة البطل جين كيلي، والبطلة ليزلي كارون أمام كاتدرائية نوتردام على ضفاف نهر السن.



3- Breathless "نفس لاهث"





يتناول الفيلم قصة طالبة صحافة “جين سيبيرج” تقيم في فندق أمام كاتدرائية نوتردام، وتلتقي بمجرم وسيم “جون بول بلموند” وتنطلق قصة غرامهما.

4- Bitter Moon "القمر المُر"





تدور أحداث الفيلم حول علاقة حب مضطربة بين نايجل دويسون "هيو جرانت"، وسيدة التقى بها على متن السفينة التي يقضي به إجازته.

يتخلل أحداث الفيلم مشاهد كثيرة تم تصويرها بجوار كاتدرائية نوتردام، منها مشهد جلوس "نايجل" وحبيبته "إيمانويل سينر" على أحد المقاعد يتأملان الكاتدرائية بإعجاب.

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5- Amélie "إيميلي"





يتناول الفيلم قصة الفتاة الانطوائية "إميلي"، التي تقرر أن تسخر نفسها لخدمة من حولها، ومساعدتهم على الوقوع في الحب.

تم تصوير كثير من مشاهد الفيلم داخل كاتدرائية نوتردام، إذ داومت "إميلي"- قامت بدورها أودري تاتو- على زياة المكان في صغرها مع والدتها، كي تدعي أن يمنحها الله شقيقًا أصغر، حتى لا تعيش وحيدة.

6- Van Helsing "فان هيسلينج"





تدور أحداث فيلم الرعب، الذي صدر عام 2004، حول صائد الوحوش الأسطوري "فان هيسلينج"، المعروف بمغامراته الملحمية لقتل الكائنات الخارقة.

في هذا الفيلم تدور معركة بين "فان هيسلنج" ودكتور جيكل على سطح كاتدرائية نوتردام.

7- Before Sunset "قبل الغروب"





الجزء الثاني من ثلاثية ريتشارد لينكتر، تدور أحداثه حول الحبيبان جيسي "إيثان هوك" وسيلين "جولي ديبلي"، اللذان يلتقيان في فرنسا بعد مرور أعوام طويلة على أخر لقاء لهما في فيينا.

في أحد مشاهد الفيلم، يبحر الحبيبان في نهر السين وهما يتأملان كاتدرائية نوتردام بإعجاب، بينما "جيسي" يحكي قصة الجندي الألماني الذي طُلِب منه تفجير الكاتدرائية في الحرب العالمية الثانية.

8- Midnight in Paris "منتصف الليل في باريس"





يتناول الفيلم قصة كاتب "أوين ويلسون" يقوم برحلة إلى فرنسا مع خطيبته، وهناك يأخذه الحنين إلى عوالم مختلفة لاستكشاف مناطق جديدة في العاصمة الباريسية كل منتصف ليل.

في أحد المشاهد يجلس "أوين ويلسون" مع المرشدة السياحية "كارلا بروني" زوجة الرئيس الفرنسي ساركوزي، لتترجم له الاخيرة صفحة كاملة من يوميات الفنان بيكاسو، أمام الكاتدرائية.

9- The Three Musketeers "الفرسان الثلاثة"

يتناول الفيلم قصة الفرسان الثلاثة ومساعيهم لنشر العدالة وكشف الأعداء.

يتضمن الفيلم مشهد اشتباك أحد الفرسان في مبارزة بالسيف مع جندي إنجليزي "مادرش ميكلسن" على سطح كاتدرائية نوتردام.



