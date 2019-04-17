"مغسلة" حمّام كيم كارداشيان تفجّر جدلًا على السوشال ميديا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت صور تم نشرها للحمام الفخم الموجود في القصر الذي تعيش فيه النجمة كيم كارداشيان في مدينة كالاباساس بلوس أنجلوس، حالة من الجدل في أوساط متابعيها بعدما لاحظوا أن المغسلة الموجودة في الحمام ليس لها أحواض تُصرَف فيها المياه!

وتتشارك نجمة تلفزيون الواقع العيش في ذلك القصر مع زوجها كانييه ويست، وأطفالهما الثلاثة نورث، سانت وشيكاغو، وانتشرت صورة الحمام والمغسلة على نطاق واسع بعدما اُلتُقِطَت خلال جولة مفتوحة سمحت بها كيم لمحررين من مجلة فوغ داخل القصر، وهو ما اضطر كيم للدفاع عن تصميم المغسلة الذي جاء لافتاً للاهتمام بشكل كبير، موضحةً أنها صممت بهذا الشكل المجرد كصورة من صور البساطة.

لكن هذا التبرير لم يقنع أغلب المتابعين، بل عبَّر كثيرون منهم عن حيرتهم بشأن هذا التصميم المعقد على ما يبدو، وتساءلوا حول ما إن كانت الشركة المطورة للقصر قد نسيت إضافة أحواض الصرف ضمن أعمال التشطيبات الداخلية التي كانت تنفذها!

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وقال أحد المغردين عبر تويتر: "هذا الأمر هو أكثر ما أثار حيرتي على الإطلاق"، فيما قال آخر: "لست قادرًا على التوقف عن التفكير في مغسلة الحمام الخاصة بكيم كارداشيان"، وتساءل ثالث "ما أود أن أعرفه هو كيف يتم صرف المياه في حمام كيم؟".

يذكر أن كيم 38 عامًا، وكانييه 41 عامًا، اشتريا ذلك القصر الفخم عام 2014 مقابل 20 مليون دولار، وظلا يجددانه على مدار سنوات قبل أن يقررا الانتقال للعيش فيه.