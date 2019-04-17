نقيب الفنانين السوريين يصدم الجميع بتصريحات بشأن الفنانة أصالة

صدم نقيب الفنانين السوريين الممثل زهير رمضان الجميع خلال حلوله ضيفاً على أحد برامج إذاعة وتلفزيون "نينار" السورية بتصريحات أطلقها بشأن الفنانة أصالة.
ورداً على سؤال عما إذا كان بإمكان الأخيرة القيام بتسوية والعودة إلى وطنها أجاب بأن القرار في هذا الشأن ليس بيده.
ولفت في المقابل إلى أن "الفنان هو العضو في نقابة الفنانين والمسجل في قيود الفنانين" وأن كل من يخرج عن هذا الإطار لا يعتبر فناناً.
وأضاف: "وفهمك كفاية وفهم المشاهدين كفاية". وعما إذا كان هذا التصريح خطراً قال: "هذا قانون".
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