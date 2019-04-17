صور| بعد أمريكا والخليج.. عرض خاص لـ"المحارب العربي" في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
أقيم العرض الخاص لفيلم "المحارب العربي" فى حضور بطل العمل أمير المصري والعديد من الشخصيات العامة والفنانين.
وحضر العرض خالد سليم، وعمر خورشيد، وطارق الإبياري، وحسام داغر، وتارا عماد، والتقطوا عددا من الصور التذكارية.
الفيلم عرض، في شهر مارس، في الولايات المتحدة الأمريكية والخليج، ويبدأ عرض الفيلم، اليوم الأربعاء، في دور العرض المصرية.
تدور أحداث الفيلم عن شاب سعودي يعيش في الولايات المتحدة اﻷمريكية، ويرغب في احتراف كرة القدم، بينما يعترض والده على هذا، وفي نفس الوقت يواجه هذا الشاب العديد من التحديات في أمريكا لكونه عربيا.
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