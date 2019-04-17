لوك هنا الزاهد وكواليس "زلزال".. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمد مجدي:

يحرص نجوم الفن على مشاركة جمهورهم على مواقع التواصل الاجتماعي لحظاتهم المميزة. الخليج 365 يعرض لكم أبرز 10 لقطات لنجوم الفن في الساعات الأربع والعشرين الماضية:

محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه على "إنستجرام"، صورة جديدة له من كواليس "زلزال"، ظهر فيها رفقة الفنانة حلا شيحة.

لجين عمران

نشرت الفنانة لجين عمران صورة جديدة، عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيها وهي تجلس على شاطئ البحر.

آلاكوشنير

نشرت الراقصة آلاكوشنير صورة جديدة، عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة ومرتدية ملابس رياضية.

كنزي دياب

نشرت كنزي دياب ابنة الفنان عمرو دياب صورة جديدة، عبر حسابها على "إنستجرام"، وهي تجري جولة سياحية خارج البلاد.

Advertisements

كاميليا الدفراوي

نشرت كاميليا الدفراوي ابنة الفنانة علا غانم صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال مميزة، نالت إعجاب الجمهور.

أمل بشوشة

نشرت الفنانة أمل بشوشة صورة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة مرتدية فستانًا أنيقًا.

هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد، عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة جديدة لها ظهرت فيها بلوك جديد، نال إعجاب متابعيها.

حسام داغر

نشر الفنان حسام داغر، عبر حسابه على "إنستجرام"، صورة جديدة جمعته بالفنان أحمد حاتم، نالت إعجاب متابعيه.

ميريام فارس

نشرت الفنانة ميريام فارس، عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة جديدة ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، نالت إعجاب متابعيها.

آيتن عامر

نشرت الفنانة آيتن عامر، عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة مميزة، نالت إعجاب متابعيها.​