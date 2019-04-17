صورة| يارا من قلب "كامب نو": "هل من منافس؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

نشرت الفنانة اللبنانية يارا صورة لها بـ "تي شيرت" برشلونة من داخل استاد "كامب نو".

وعلقت على الصورة: "ما هذه الليلة الرّائعة.. وضعي حاليّاً.. هل من منافس على البطولة".

يذكر أن برشلونة فاز على مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة في إياب دور الـ8 بدوري أبطال أوروبا، ليتأهل لدور نصف النهائي.