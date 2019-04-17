- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
نشرت الفنانة اللبنانية يارا صورة لها بـ "تي شيرت" برشلونة من داخل استاد "كامب نو".
وعلقت على الصورة: "ما هذه الليلة الرّائعة.. وضعي حاليّاً.. هل من منافس على البطولة".
يذكر أن برشلونة فاز على مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة في إياب دور الـ8 بدوري أبطال أوروبا، ليتأهل لدور نصف النهائي.
كانت هذه تفاصيل خبر صورة| يارا من قلب "كامب نو": "هل من منافس؟" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.