بعد إتهامه بالتهرب الضريبي في القضية المتهم فيها بإخفاء أعماله عن المؤسسات الضريبية في مصر، أصدرت محكمة مصرية حكمًا بحبس الفنان المصري سعد الصغير، عامًا واحدًا مع إيقاف التنفيذ، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها مليون و320 ألف جنيه “قرابة 77 ألف دولار”.
وفور علمه بأنه لن يسجن وخروجه دون التحفظ عليه، حيث ألزمت المحكمة الفنان بالمصروفات القضائية ودفع الغرامة، لتقديم ما يفيد السداد والتصالح في القضية، تعرض لنوبة بكاء من شدة التأثر.
وكانت قضت المحكمة في 8 تشرين الأول/أكتوبر الماضي بحبسه عامين، وكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، وتغريمه ما يعادل الضريبة المستحقة، إلا أنه استأنف الحكم محاولاً التصالح في القضية بدفع المبالغ المقررة والإفلات من عقوبة الحبس.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكم بسجن سعد الصغير لمدة عام.. وينهار باكياً داخل قاعة المحكمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.