الحكم بسجن سعد الصغير لمدة عام.. وينهار باكياً داخل قاعة المحكمة

بعد إتهامه بالتهرب الضريبي في القضية المتهم فيها بإخفاء أعماله عن المؤسسات الضريبية في مصر، أصدرت محكمة مصرية حكمًا بحبس الفنان المصري ​سعد الصغير​، عامًا واحدًا مع إيقاف التنفيذ، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها مليون و320 ألف جنيه “قرابة 77 ألف دولار”.

وفور علمه بأنه لن يسجن وخروجه دون التحفظ عليه، حيث ألزمت المحكمة الفنان بالمصروفات القضائية ودفع الغرامة، لتقديم ما يفيد السداد والتصالح في القضية، تعرض لنوبة بكاء من شدة التأثر.

وكانت قضت المحكمة في 8 تشرين الأول/أكتوبر الماضي بحبسه عامين، وكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، وتغريمه ما يعادل الضريبة المستحقة، إلا أنه استأنف الحكم محاولاً التصالح في القضية بدفع المبالغ المقررة والإفلات من عقوبة الحبس.