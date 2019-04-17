شاهد.. أحمد فهمي يطرح البوستر الرسمي لـ "الواد سيد الشحات"

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شارك الفنان أحمد فهمي جمهوره بصورة البوستر الرسمي لمسلسل "الواد سيد الشحات"، الذي يخوض من خلاله موسم دراما رمضان 2019، وذلك علي حسابه الرسمي بموقع تبادلالصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
تصدر فهمي البوستر وإلي جانبه كل من الفنان محمد عبدالرحمن، وهنا الزاهد، وعلق قائلًا: "البوستر الأول
يذكر أن مسلسل "الواد سيد الشحات"، بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد عبدالرحمن، هشام قدري، مصطفى بسيط، أوس أوس، تأليف مصطفي صقر، وإخراج أحمد الجندي.
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