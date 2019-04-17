نشر الفنان كريم عفيفي، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، مجموعة صور له أثناء تكريمه مع عدد من فريق عمل مسرحية "مسرح مصر" منهم علي ربيع وأوس أوس.
وظهر خلالها وهو على مسرح الجامعة بحضور عدد كبير من الطلاب، إلى جانب حرصه على التقاط عدد من الصورالتذكارية معهم.
وعلق عليهم كاتبًا: "في يوم من الأيام كنت بحلم أدخل جامعة القاهرة والحمد لله دخلتها، وكبر الحلم وبقا نفسي أمثل، والحمد لله حصل والنهار ده لحظة من أسعد لحظات حياتي، وأنا واقف بتكرم في الجامعة اللي حلمت في
واستكمل:" من أكتر من عشر سنين كنت واقف تحت، النهار ده أنا واقف فوق، حلم كبير تحقق بكرم وفضل من ربنا".".
يذكر أن يشارك كريم عفيفي بالماراثون الرمضاني المقبل، بمسلسل "ولد الغلابة" بطولة الفنان أحمد السقا، ومسلسل "فكرة بمليون جنية" بطولة الفنان علي ربيع.
كانت هذه تفاصيل خبر كريم عفيفي بعد تكريمه على مسرح القاهرة: "10 سنين كنت واقفا تحت والنهار ده أنا فوق" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.