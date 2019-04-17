إلغاء حفل لطفي بوشناق في رام الله

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أعلن القيمون على مهرجان الكمنجاتي في فلسطين عن إلغاء عرض الفنان العربي التونسي لطفي بوشناق الذي كان مقررًا مساء يوم الأربعاء 17 نيسان في قصر رام الله وذلك لعدم تمكن بعض اعضاء فرقته الموسيقية من الحصول على تصاريح دخول الى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشاروا الى أنهم سيستمرون بفعاليات مهرجانهم الدولي احتفالاً بالقدس عاصمة الثقافة الاسلامية للعام 2019، رغم العراقيل والتحديات التي تواجههم. حيث قرر فنانون وموسيقيون مشاركون في المهرجان بإيفاء التزامهم أمام الجمهور باستبدال العرض بحفلة موسيقية كبيرة تجمع أكبر الفرق الموسيقية المشاركة في المهرجان في عرضٍ واحد وعلى مسرحٍ واحد بنفس المكان في قصر رام الله الثقافي بمشاركة موسيقيين من اوروبا، الهند، ايران وكندا، وفلسطينيين، ليقدموا عرضاً موسيقياً من الأرض المقدسة إلى أقصى الشرق.



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