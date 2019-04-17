الإعلان التشويقي الأول لـ"زي الشمس" يكشف حقيقة شخصية دينا الشربيني

طرحت قناة "mbc مصر"، الإعلان التشويقي الأول، لمسلسل "زي الشمس" للفنانة دينا الشربيني، الذي سيُعرض عبر شاشتها في شهر رمضان المقبل.

وظهرت دينا على عكس القصة الأساسية، وهي تدخل في صراعات مع شقيقتها ريهام عبد الغفور، بسبب علاقتهما بالفنان أحمد السعدني، وبدت والدتهما سوسن بدر حائرة أمام رغبات ابنتيها، حيث إن المسلسل مقتبس عن مسلسل إيطالي شهير بعنوان "الشقيقتان".

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي مثير، حيث يتم قتل ريهام عبد الغفور، على يد أحد الأشخاص المجهولين، وتبدأ شقيقتها دينا الشربيني في البحث عن القاتل، وتشير أصابع الاتهام لتورط العديد من المقربين لها.

ويُذكر أنّ مسلسل "زي الشمس" تعرّض لأزمة كبرى كادت أن تهدد استكمال تصويره، بعدما قدمت المخرجة كاملة أبو ذكري اعتذارها عن عدم الاستمرار في التصوير، ورفضت الكشف عن السبب بطريقة مباشرة، ولكنها ألمحت لوجود أزمة كبرى داخل المسلسل.

وأكدت مصادر من داخل المسلسل أنّ الشركة المنتجة للمسلسل، تعاقدت مع المخرج سامح عبد العزيز لاستكمال التصوير، وتحججت ببطء معدلات التصوير، وإمكان عدم اللحاق بموسم رمضان 2019، لاستبعاد كاملة، ولكنّ الحقيقة أنّ المخرجة رفضت التدخلات المستمرة من عمرو دياب.

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وذكرت المصادر ذاتها، فوجئت كاملة بأنّ دياب يتدخل في كل تفاصيل العمل دعمًا لدينا الشربيني، وتفاقمت الأمور عندما علمت كاملة أنّ عمرو بدأ وضع الموسيقى التصويرية للعمل، من دون إخطارها، وهو ما اعتبرته استهانة بمكانتها كمخرجة قدمت العشرات من الأعمال المتميزة، ولم تسمح يومًا لأحد بالتدخل في عملها.

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