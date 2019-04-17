إليسا تُحيي حفلًا غنائيًّا في فندق الهيلتون بالسعودية

تعانق الفنانة إليسا السعودية مرة أخرى، وهذه المرة عبر بوابة جدة، على ضفاف الساحل الغربي؛ إذ تُحيي حفلًا غنائيًّا في فندق الهيلتون، وذلك يوم الجمعة المقبل الموافق 19 أبريل المقبل، ويشاركها في الحفل الفنان ماجد المهندس.

إليسا تحيي حفلها الثاني بعد حفلها الأول بالسعودية، والذي كان ضمن حفلات العيد بالرياض العاصمة في الصيف الماضي، وقد أكدت بدورها فخرَها لغنائها بالسعودية، وهو الأمر الذي يحقِّق لإليسا مكسبًا فنيًّا؛ بغنائها للمرة الثانية في السعودية، ولكن الحفل هذه المرة مختلف شكلاً ومضمونًا، حيث سيكون حضورها الفني عبر فندق "خمس نجوم"، بعد أن اعتلتْ خشبةَ مسرح مركز الملك فهد الثقافي بالرياض. وتعوِّل إليسا على الجمهور السعودي محبةً وتقديرًا؛ إذ قالت عند حضورها لحفلها الأول بالرياض إن لديها الكثير من المتابعين والجمهور من السعودية، وإنها حريصة على إسعادهم فنيًّا، وهو ما ستحرص عليه في حفلتها المقبلة في جدة.

وستكون العلامة الفارقة في حفلتها المقبلة، بعد أن طرحت في الصيف الماضي ألبوم "إلى كل اللي يحبوني"، وهو ما ستقدِّم منه أعمالاً في حفلتها بالسعودية، إذ تغنَّت في حفل الرياض بأعمالها الغنائية قبل طرح ألبومها الجديد بأسابيع، وهو ما سيشكِّل الانسجام بينها وبين الجمهور.

وستكون الحفلة الغنائية ما بين المشاعر والإحساس؛ إذ سيشاركُها الفنان ماجد المهندس في ليلة غنائية مميزة. واعتاد الفنانان ماجد وإليسا على الوقوف معًا في الحفلات الغنائية إبَّانَ حفلات رأس السنة في دبي، ولكن هذه هي المرة الأولى التي سيتشاركان بها معًا، وهذه الحفلة ستمثِّل مفاجأةً للجمهور السعودي بغنائهما معًا، في حفل تكتمل فيه عناصرُ الأناقة، عبر فندق الهيلتون.

ويُعَدُّ ماجد المهندس من أكثر الفنانين حضورًا هذا العام عبر الحفلات الغنائية، مشاركةً مع النجمات العرب، ويأتي الحفل بتنظيمٍ من روتانا للصوتيات والمرئيات.

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