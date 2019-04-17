شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعة.. على الحجار يحتفل بعيد ميلاده بأحد الفنادق بحضور نجوم الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل النجم على الحجار بعيد ميلاده الـ 65 بعد غد الجمعة فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وذلك بحضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء .

وطرح المطرب على الحجار مؤخرا أغنية "ليه الطريق" عبر قناته على يوتيوب، من كلمات مايكل عادل وألحان شادى مؤنس، وتوزيع رفيق عدلى وحققت نسب استماع ومشاهدة عالية.

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وكان على الحجار أصدر مؤخرا ألبوم "ماتخدى بالك" وضم أغنيات "جوه حضنى، مين فينا مش محتاج، ما تاخدى بالك، هو انتى معايا على الدنيا، ودارى جمالك، ومش ح اخش النار عشانك وعيشة الحنية وماليش فى العند وجايلك وجبلى ولسه الشتا ويالدانه" وحقق نجاح كبير.