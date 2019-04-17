شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعة.. على الحجار يحتفل بعيد ميلاده بأحد الفنادق بحضور نجوم الفن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل النجم على الحجار بعيد ميلاده الـ 65 بعد غد الجمعة فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وذلك بحضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء .
وطرح المطرب على الحجار مؤخرا أغنية "ليه الطريق" عبر قناته على يوتيوب، من كلمات مايكل عادل وألحان شادى مؤنس، وتوزيع رفيق عدلى وحققت نسب استماع ومشاهدة عالية.
وكان على الحجار أصدر مؤخرا ألبوم "ماتخدى بالك" وضم أغنيات "جوه حضنى، مين فينا مش محتاج، ما تاخدى بالك، هو انتى معايا على الدنيا، ودارى جمالك، ومش ح اخش النار عشانك وعيشة الحنية وماليش فى العند وجايلك وجبلى ولسه الشتا ويالدانه" وحقق نجاح كبير.
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