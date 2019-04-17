الارشيف / فن ومشاهير

صور.. محمد حماقى يشعل حماس الآلاف من طلاب جامعة القاهرة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/27
  • 2/27
  • 3/27
  • 4/27
  • 5/27
  • 6/27
  • 7/27
  • 8/27
  • 9/27
  • 10/27
  • 11/27
  • 12/27
  • 13/27
  • 14/27
  • 15/27
  • 16/27
  • 17/27
  • 18/27
  • 19/27
  • 20/27
  • 21/27
  • 22/27
  • 23/27
  • 24/27
  • 25/27
  • 26/27
  • 27/27

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محمد حماقى يشعل حماس الآلاف من طلاب جامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا النجم محمد حماقى، اليوم الثلاثاء، حفلاً غنائيًا ضخمًا داخل جامعة القاهرة حملت لافتة كامل العدد بحضور عدد كبير من طلاب الجامعة.

 

حماقى افتتح الحفل بأغنية "يا ستار" وسط  هتافات وصيحات الطلاب وبعدها قدم عددًا من الأغانى من ضمنها "مابلاش.. نفسى ابقى جنبه.. كل يوم من ده"، وغيرها من الأغانى التى تفاعل معها الحضور.

 

يذكر أن آخر ألبومات حماقى  "كل يوم من ده" الذى حقق نجاحاً كبيراً ويضم أغانى "يزلزل"، و"كل يوم من ده"، و"ليلى"، و"عيونى سهرانة"، و"صور"، و"وأعمل ايه"، و"بقيت معاه"، و"يا غربة"، و"م البداية"، و"يا ستار"، "قدام الناس"، و"كفاية حلول وسط"، و"راضينى"، و"راسمك فى خيالى"، و"لا عتاب ولا حيرة"، و"الحكاية حكايتنا"، و"عاش من شافك"، و"خلينا زاى ما إحنا"، و"قالو عنك"، وخدنى إليك" وتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين من ضمنهم نادر عبد الله، وخالد تاج الدين، وأمير طعيمة، ورمضان محمد، وتامر حسين، وأحمد على موسى، وعمرو مصطفى، وتامر على، ومدين، وعزيز الشافعى، وشريف تاج، ومحمد يحيى، وشريف بدر، ومحمد النادى، وتوما، وتميم، ونادر حمدى، ورامى سمير.

 

 

1ef673ed-e8fd-4d31-8280-45cd31b59afd

 

 

2b86afcb-867e-44dd-9e4b-3af0c2d3bab7

 

 

2cd3a813-7238-4faa-ba1b-e5f8ef08a937

 

 

3cc94fd0-b939-472a-8247-3a7e61bc8994

 

 

4eb70de7-6f27-49a9-8f80-336e584e913f

 

 

7a63c5c7-0b7e-4e49-873b-d867a77c2de9

 

 

7f93f35b-01b9-4182-be83-d0c66f4676a5

 

 

08a1c6d8-951b-4a9b-82b9-92da84c6ed94

 

 

9cd3c07d-3a82-403a-a721-3693ad402289

 

 

9e5bff95-c848-446d-8071-86bfeb7e8b23

 

 

10c2eac9-c60e-4466-8aac-41e3f7dd4346

 

 

Advertisements
30cc4dd6-1a1b-4143-a174-d8d4f42e9498

 

 

066ed6bd-efa1-45ab-8f05-b5dfefad2f85

 

 

95b852ad-75c0-4a42-9d4b-d805c757d606

 

 

140d38d5-5726-40af-a178-c2992e6859f5

 

 

300c8733-7eca-47da-afef-58b20e72509d

 

 

83193474-2d77-417d-84c2-c7dc08d14b39

 

 

ae28c9b4-5310-438d-a12e-d3ea245e203d

 

 

c3fc80f7-6c45-4d60-aad9-0f785a3579b4

 

 

d3bcffea-2a24-45b6-9606-da11a3b5f946

 

 

d451371f-eaeb-4040-a353-1dcfc50938fc

 

 

e2aff5ae-d302-4936-8724-1414c2f82a77

 

 

f34d1818-0432-4fe6-937a-b4d1cf40e279

 

 

f5222835-d7e0-4f54-9393-13bd2f205e4a

 

 

faafaf5a-1381-40e8-bf4b-13904f4002a1

 

 

fd0367d1-972b-41e0-9e0e-9871d5ee9492

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. محمد حماقى يشعل حماس الآلاف من طلاب جامعة القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا