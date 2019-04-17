شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مى عز الدين تتصدر البوستر الثانى لـ "البرنسيسة بيسة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة مى عز الدين عن البوستر الرسمى الثانى لمسلسلها الجديد "البرنسيسة بيسة" المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل بشكل حصرى على قناة الحياة، وتصدرت مى البوستر وظهرت عليه بشخصية "بيسة" التى تقدمها فى أحداث العمل.

وعلقت مى عز الدين على البوستر: "آسفة يا بيسة إني نزلت بوستر سكسكة الأول بس إنتي عارفاها بقي ست قادرة.. عموما عشان مفيش حد يبقي أحسن من حد ليكي واحد تاني كمان هينزل غير ده يعني يبقي ليكي 2 وهي بوستر واحد كفاية إنها نزلت الأول".

وطرحت مى أول أمس الأحد البوستر الأول للمسلسل والذى تصدرته أيضاً ولكن بشخصية "سكسكة" السيدة العجوز التى تجسدها مى عز الدين وهى جدة "بيسة" خلال الأحداث، لاسيما وأن مى تظهر بشخصين فى العمل الذى تدور أحداثه فى إطار شعبى اجتماعى لايت.

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مسلسل "البرنسيسة بيسة" تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج اكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عز الدين، بوسى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، وسامى مغاورى، وأمير المصرى، حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وإيمان السيد وآخرين.