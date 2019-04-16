كدمات في وجه ياسر جلال والسبب “لمس أكتاف” – بالصورة

متابعة بتجــــــــــرد: كشفت قناة CBS الفضائية، عن بوستر جديد لمسلسل “لمس أكتاف” للفنان ياسر جلال، والمنتظر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.

وظهر جلال في بوستر المسلسل وفي وجهه آثار لكدمات وجروح تعبيرًا عن طبيعة أحداث المسلسل.

ويجسد ياسر جلال في العمل دور مصارع يعتزل مهنته بسبب إصابته وبعدها يدخل السجن لاتهامه في قضية قتل، حتى يتورط مع المافيا وتتوالى الأحداث في إطار درامي مشوق.

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المسلسل يعد من أقوى المسلسلات في الموسم الدرامي 2019، وينتظر الجمهور قوة الصراع المشتعلة بين النجمين ياسر جلال وفتحى عبد الوهاب، خاصة أن الأحداث تتسم بالسخونة والإثارة.

تجدر الإشارة إلى أن العمل يشارك في بطولته إلى جانب ياسر جلال، كل من فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصي، دنيا عبد العزيز، محمد عز، هبة عبد الغني، سمر مرسي، محمد عز وهاجر الشرنوبي، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.