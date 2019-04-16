متابعة بتجــــــــــرد: كشف النجم السوري ​عابد فهد​ عبر حسابه على موقع “تويتر” عن البوستر الدعائي الرسمي لمسلسل “دقيقة صمت”، المقرر أن يخوض به سباق دراما رمضان المقبل. وبتعليقه على صورة البوستر كتب عابد فهد: “كونوا على موعد مع مسلسل دقيقة صمت في رمضان ٢٠١٩ من تأليف ​سامر رضوان​ وإخراج ​شوقي الماجري​ وانتاج شركتَيْ الصباح وايبلا”. وظهر في البوستر صور أبطال العمل، يتوسطهم عنوان المسلسل يتدلى منه حبل المشنقة. يشار إلى أنّ العمل يضم نخبة من النجوم، وهو للكاتب سامر رضوان، والمخرج شوقي الماجري، وإنتاج شركتَيْ “الصبّاح إخوان” و”إيبلا الدولية”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عابد فهد يكشف عن بوستر “دقيقة صمت”: “كونوا على الموعد” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.