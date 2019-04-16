صورة مايا دياب تحيّر المتابعين: “اكتشفوا الغلط”

متابعة بتجـــــــــــرد: نشرت النجمة اللبنانية ​مايا دياب​ صورة لها عبر حسابها الخاص على موقع “إنستجرام”، حزرتهم من خلال تعليقها عليها حول الأمر الخطأ في إطلالتها.

وظهرت في الصورة تضع القليل من المكياج بالإضافة الى توب سوداء وهوت شورت أسود. وعلّقت على الصورة ممازحة: “شو في شي غلط بالصورة؟ غيري انا؟”.

واهالت التعليقات على دياب من جانب المتابعين الذين حاولوا إيجاد الخطأ في الصورة وهو أنها فقدت ظفر من أظافرها التي وضعت عليها طلاء أسود.

على صعيد آخر، تنشغل مايا دياب بتصوير حلقات برنامجها الخاص “هيك منغني” والذي تعرضه شاشة “ام تي في” اللبنانية، كما وتواصل العمل على عدد من المشاريع الفنية.