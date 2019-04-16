شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تعلن دعمها للتعديلات الدستورية: "اعمل الصح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة الكبيرة يسرا، على دعم التعديلات الدستورية، المقرر إجراؤها أيام 22، 23، 24 من الشهر الجارى.

ونشرت يسرا، مقطع فيديو لها عبر حسابها الشخصى، لإعلان دعمها الكامل للتعديلات الدستورية، ومشاركتها فى حملة أعمل الصح لتأييد التعديلات.

ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تعديل المادة 140 من دستور 2014، وفقا لصياغتها التى وردت فى تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بأن تكون مدة رئاسة الجمهورية 6 سنوات بدلا من 4 سنوات.