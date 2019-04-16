شكرا لقرائتكم خبر عن غدا .. حنان شوقى ضيفة "كلام وسط البلد" على راديو مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل الفنانة حنان شوقى ضيفة على برنامج كلام وسط على راديو مصر الساعة ٤ عصرا غدا الأربعاء من تقديم نسرين عكاشة وزياد على.

تتحدث حنان شوقى عن مشوارها الفنى وأهم الأعمال الفنية اللى أثرت فى حياتها الفنية كما تتحدث عن أحوال الدراما المصرية فى الوقت الراهن.

كما تتحدث عن مشوارها السينمائى وماذا يحتاج المشاهد الآن من الدراما المصرية، كما تتحدث عن علاقتها بالفنانين، والبرنامج من إعداد حسام الزلال ونورهان الحملاوى ورئيس التحرير محمد شاهين.