شكرا لقرائتكم خبر عن Bohemian Rhapsody يحقق أعلى إيراد فى التاريخ بفئة أفلام السيرة الذاتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم طرح فيلم "Bohemian Rhapsody" أوائل شهر نوفمبر من العام الماضى، ألا أنه لا يزال يحقق إيرادات عالية، حيث حقق 902 مليون دولار أمريكى، وبذلك يعتبر أعلى أفلام السيرة الذاتية تحقيقا للإيرادات، وفقا لموقع "bbc".

الفيلم يسرد قصة حياة المغنى فريدى ميركورى التى يجسدها "مالك"، المعروف بشذوذه - وفريق Queen ، إذ تحدى فريدى الصور النمطية لتصبح الفرقة واحدة من أكثر الفرق المحبوبة عالميًا، ويتتبع الفيلم صعودا للفرقة من خلال أغانيهم الأيقونية، حتى يصلوا إلى نجاح لا مثيل له، ولكن فى تحول غير متوقع، يقرر فريدى الابتعاد عن الفرقة لتحقيق مسيرته الفردية.

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ويشارك رامى مالك فى البطولة جوزيف مازيلو، ومايك مايرز، وايدان جيلن، ولوسى بوينتون، وتوم هولاندر، وبن هاردى، وألين ليش، من إخراج بريان سينجر، ومن تأليف أنتونى مكارتن، وبيتر موردجان.