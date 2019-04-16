شكرا لقرائتكم خبر عن صور جديدة لـ سكسكة فى "البرنسيسة بيسة".. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل النجمة مى عز الدين تصوير مشاهدها فى مسلسل "البرنسيسة بيسة"، الذى تنافس به فى موسم دراما رمضان المقبل، وننشر صورا من كواليس العمل تجمع بين مى عز الدين وقد تغيرت ملامحها لتصبح الجدة "سكسكة"، التى تجسدها مى خلال الأحداث مع الفنان سليمان عيد من داخل كواليس العمل.

الجدة "سكسكة" هى الشخصية الثانية التى تجسدها مى، حيث تظهر بشخصيتين الأولى الجدة العجوز غير المهندمة التى يحدث صراعات بينها وبين أهالى الحارة الشعبية التى تعيش فيها فى إطار كوميدى، ليفكر البعض فى دخولها إلى دار مسنين لتبدأ الصراعات، والثانية الفتاة شعبية اسمها "بيسة" وتعمل "طبالة" فى الأفراح، وترث مدرسة من عمها، الذى يعيش فى إيطاليا ويقع فى حبها أمير المصرى وهو ابن الفنانة بوسى خلال أحداث المسلسل.

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وفى سياق متصل انتهى مخرج العمل أكرم فريد من تصوير 8 أسابيع من المسلسل، حيث يواصل التصوير بكثافة كبيرة خلال اليام المقبلة، للانتهاء من تصوير المسلسل فى أقرب وقت، خاصة أن شهر رمضان يتبقى له 20 يوما فقط.

مسلسل "البرنسيسة بيسة" بطولة مى عز الدين فى ثانى تعاون درامى مع شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانة بوسى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، وسامى مغاورى، وأمير المصرى، حجاج عبد العظيم، وآخرين، من إخراج أكرم فريد، حيث يعد هذا التعاون الأول لـ"مى" معه فى الدراما التليفزيونية، وسبق وتعاون الثنائى فى 3 أفلام دفعة واحدة، هى "فرح"، "أيظن"، والجزء الأول من "عمر وسلمى".







