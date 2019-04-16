شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محمد حماقى يرفع شعار كامل العدد بحفل جامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا النجم محمد حماقى، اليوم الثلاثاء، حفلاً غنائيًا ضخمًا داخل جامعة القاهرة حملت لافتة كامل العدد بحضور عدد كبير من طلاب الجامعة.

حماقى افتتح الحفل بأغنية "يا ستار" وسط هتافات وصيحات الطلاب وبعدها قدم عددًا من الأغانى من ضمنها "مابلاش.. نفسى ابقى جنبه.. كل يوم من ده"، وغيرها من الأغانى التى تفاعل معها الحضور.

يذكر أن آخر ألبومات حماقى "كل يوم من ده" الذى حقق نجاحاً كبيراً ويضم أغانى "يزلزل"، و"كل يوم من ده"، و"ليلى"، و"عيونى سهرانة"، و"صور"، و"وأعمل ايه"، و"بقيت معاه"، و"يا غربة"، و"م البداية"، و"يا ستار"، "قدام الناس"، و"كفاية حلول وسط"، و"راضينى"، و"راسمك فى خيالى"، و"لا عتاب ولا حيرة"، و"الحكاية حكايتنا"، و"عاش من شافك"، و"خلينا زاى ما إحنا"، و"قالو عنك"، وخدنى إليك" وتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين من ضمنهم نادر عبد الله، وخالد تاج الدين، وأمير طعيمة، ورمضان محمد، وتامر حسين، وأحمد على موسى، وعمرو مصطفى، وتامر على، ومدين، وعزيز الشافعى، وشريف تاج، ومحمد يحيى، وشريف بدر، ومحمد النادى، وتوما، وتميم، ونادر حمدى، ورامى سمير.