شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى يتصدر تويتر بعد إعلانه الانسحاب من السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر النجم أحمد فهمى موقع "تويتر" بعد إعلانه الانسحاب من السوشيال ميديا وتركها نهائياً خلال أسبوعين، وذلك بسبب بعض الأمور التى لا تعجبه، ليتم تدشين هاشتاج #احمد_فهمى، فالعديد من الجمهور يريده متواجدا ويحبون ما يقوم به والبعض الآخر دخل فى مشاحنات معه.

ومنذ إعلان فهمى انسحابه من السوشيال ميديا حاول جمهوره إقناعه بالعدول عن قراره وقام بعضهم بتصميم بوستر له على شكل "الجوكر"، مشبهينه به، لما يقوم به من التصرفات والتعليقات التى تحلو له على السوشيال ميديا دون اعتبار إلى كونه نجم شباك ويمتلك جمهورا كبيرا، حيث يتعامل معها كشخص عادى ليس عليه أى أضواء.

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وفى سياق متصل يواصل فهمى تصوير مسلسله الجديد "الواد سيد الشحات" الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل ومقرر عرضه بشكل حصرى على شاشة DMC، وهو من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب وإخراح أحمد الجندى ومن إنتاج "شركة سينرجى"، ويشاركه البطولة هنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن "توتا" إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف.