شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. حسين الجسمى ومروان خورى يغنيان "دقوا عالخشب" عن التسامح والمحبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح النجم حسين الجسمى اليوم ديو جديد مع النجم اللبنانى مروان خورى يحمل اسم "دقوا عالخشب"، بطريقة الفيديو كليب، عن التسامح والمحبة، حيث تضمن الكليب مجموعة من المشاهد لدولتى الامارات ولبنان ومعالمهما، وأيضا مشاهد من لقاء بابا الفاتيكان البابا فرانسيس وشيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب من لقاءهما بالإمارات فى فبراير الماضى، والشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى، وغيرها من المشاهد .

ونشر الجسمى مقطع من الأغنية عبر حسابه، وعلق قائلا "عام التسامح ينثر فى كل يوم حب وخير وبركة، فالمحبة والاحترام هى العلاقة التى تسيطر على العلاقات بيننا وبين الاخوة اللبنانيين والتاريخ خير شاهد على ذلك، لبنان هو بلد الذوق والفن والحب، وله مكانة خاصة في قلبى "تا تخلص الدنى".

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بن راشد وبن زايد فى مشاهد من الكليب



تمثال للشيخ زايد

وتابع الجسمى "قد عبرنا من خلال هذا العمل الذى تشاركته مع صديقى الفنان مروان خورى عمّا أكنه لهذا البلد الطيب، والإماراتيون واللبنانيون هم إخوة وبينهما تاريخ طويل، وأقدم شكرى لكل من ساهم فى نجاح واكتمال هذا العمل"، والأغنية من كلمات مروان خورى وعلى الخوار وألحان مروان خورى، وتوزيع دانى خورى ومحمود عيد.



شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان