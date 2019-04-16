صورة| عائشة بن أحمد ومصطفى شعبان و3 أبناء في "أبو جبل"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
نشرت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، عبر حسابها على إنستجرام، صورة من مسلسل "أبو جبل" بطولة مصطفى شعبان، والمقرر عرضه في رمضان المقبل.
ويبدو من الصورة أن صورة التقطت في استديو لعائشة وشعبان وأبنائهما في العمل، وعلقت قائلة: "أبو جبل.. حكاية بيوت.. رمضان 2019".
مسلسل "أبو جبل" بطولة مصطفى شعبان وعائشة بن أحمد وحسن حسني وأحمد خالد صالح، وإخراج أحمد صالح.
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