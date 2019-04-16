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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
كشف الفنان محمد إمام عن الفنانة اللبنانية، التي ستظهر ضيفة شرف في مسلسل هوجان، المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل.
ونشر صورة صورة تجمعه بداليدا خليل: "من فترة طلبت منكم ترشحولي نجمة لبنانية تكون ضيفة شرف مسلسل هوجان، ناس كتير من كل الوطن العربي رشحتلي نجمة لبنان داليدا خليل، وكانت فعلا مناسبة جدا للدور.. فنانة جميلة وإنسانة أجمل واستمتعت بالشغل معاها.. متحمس إن إنتوا تشوفوا المشاهد اللي صورناها مع بعض".
المسلسل بطولة كريم محموم عبد العزيز وأسماء أبو اليزيد وأوس أوس وصلاح عبد الله ورياض الخوالي وعبير صبري، تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.
كانت هذه تفاصيل خبر صورة| بعد ترشيحات الجمهور.. محمد إمام يكشف عن الفنانة اللبنانية المشاركة في "هوجان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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