"جسد دور ميت ليلة وفاته.. وتنبأ له عراف بحياة قصيرة له".. معلومات عن الضيف أحمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

رحلة فنية قصيرة لم تكمل عامها العاشر، حتى رحل الضيف أحمد، إذ توفى في 16 أبريل 1970.

والضيف أحمد من مواليد محافظة الدقهلية في 12 فبراير 1936، وبدأت علاقته بالتمثيل من خلال مسرح الجامعة، إذ مثل وأخرج.

ونرصد في التقرير التالي أبرز المعلومات عن الضيف أحمد

-فاز بكأس الجامعات والميدالية الذهبية عن إحدى المسرحيات التي قدمها.

-شاهده الفنان فؤاد المهندس في إحدى مسرحيات الجامعة، فاستعان به في مسرحية 1963.

- بعد المسرحية شارك في عدة أفلام ومسرحيات منها "زقاق المدق والقاهرة في الليل وعروس النيل ومراتي مدير عام والجبل"

-في عام 1966 كون مع سمير غانم وجورج سيدهم، الذي تعرف عليهما في 1961، فرقة "ثلاثي أضواء المسرح " لتكون الانطلاقة الكبرى.

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-قدم أكثر من 25 عملا مع سمير غانم وجورج سيدهم، فضلا عن الأغاني التي قدموها.

-ألف فيلم ربع دستة أشرار وأخرج مسرحيتي الرجل اللي جوز مراته وكل واحد وله عفريت

-توفى في 16 أبريل بسبب ضيق شديد في التنفس أدى لسكتة قلبية

-جسد دور شخص ميت في النعش، ضمن البروفات مسرحية "الراجل اللي جوز مراته" في ليلة وفاته

-قابل عراف باكستاني خلال فترة دراسته بالجامعة، وتنبأ له بالنجاح والشهرة، ولكنه سيموت شابا.

- كتب الشاعر عصام عبدالله أغنية يرثي بها وفاة الضيف أحمد، وغناها سمير غانم.