حسن الرداد في برومو "الزوجة 18":" أنا بخاف من مراتاتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

طرح الفنان حسن الرداد البرومو الأول لمسلسله "الزوجة 18"، المقرر مشاركته ضمن الماراثون الرمضاني المقبلعبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، .

وأظهر الإعلان حسن الرداد وهو يستعد لحضور حفل زفاف، وانتهى البرومو بجملة "أنا مبخافش من مراتي، أنا بخاف من مراتاتي"، في إشارة لكونه مزواج بأحداث المسلسل، ويدور المسلسل في إطار كوميدي حول تورط رجل أعمال شاب في مشاكل كثيرة بسبب تعدد زيجاته.

ويشارك الرداد البطولة عدد من النجوم من بينهم محمود الليثي، هيدي كرم، اية سماحة، سلوي خطاب، سالي رشاد، تأليف محمد أبو السعد، وإخراج مصطفي فكري.