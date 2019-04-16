كريم عفيفي على مسرح القاهرة: "10 سنين كنت واقف تحت وانهاردة أنا فوق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نشر الفنان كريم عفيفي مجموعة صور عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وذلك أثناء تكريمه مع عدد من فريق عمل مسرحية "مسرح مصر" منهم علي ربيع وأوس أوس.

وظهر خلالها وهو على مسرح الجامعة بحضور عدد كبير من الطلاب، إلى جانب حرصه على التقاط عدد من الصور التذكارية معهم.

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وعلق عفيفي قائلاً: "في يوم من الأيام كنت بحلم أدخل جامعة القاهرة والحمد لله دخلتها، وكبر الحلم وبقا نفسي أمثل، والحمد لله حصل والنهاردة لحظة من أسعد لحظات حياتي، وأنا واقف بتكرم في الجامعة اللي حلمت في يوم إني أدخلها".

واستكمل:" من أكتر من عشر سنين كنت واقف تحت، النهاردة أنا واقف فوق، حلم كبير اتحقق بكرم وفضل من ربنا".".

ويشارك كريم عفيفي بالماراثون الرمضاني المقبل، بمسلسل "ولد الغلابة" بطولة الفنان أحمد السقا، ومسلسل "فكرة بمليون جنية" بطولة الفنان علي ربيع